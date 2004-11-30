Около 10 тысяч сторонников Ющенко пикетируют Верховную Раду

Около 10 тысяч сторонников Виктора Ющенко пикетируют Верховную Раду Украины.



Как передает корреспондент УНИАН, они заняли позиции по периметру от Мариинского дворца до улицы Грушевского, практически перекрыв движение транспорта по этой улице.



Пикетчики скандируют: `Ющенко!`.



Сегодня парламент планирует рассмотреть вопрос о недопущении сепаратизма. Оппозиция также намерена требовать отставки Кабинета Министров и генерального прокурора Геннадия Васильева.



УНИАН