Мэр Харькова заявил, что на него готовится покушение. Владимир Шумилкин считает, что возможное нападение связано с позицией, которую он занял как глава Харьковского горсовета – в ситуации, когда целостность Украины оказалась под угрозой. Закрывая вчера Чрезвычайное собрание депутатов местных советов «За мир и единство в Украине», Шумилкин заявил: «Мы очень встревожены процессами, ведущими к расколу и потере территориальной целостности нашей страны и превращению ее на множество других территориальных образований. Не все разделяют нашу позицию. И сегодня за эту позицию я получил предупреждение о готовящемся на меня покушении, о чем сделал соответствующее заявление в правоохранительные органы».



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