Канцлер Шредер убедил Путина, что следует осмотрительнее высказываться о выборах в Украине - `Немецкая волна`

Немецкое правительство призывает стороны конфликта в Украине мирно и в рамках закона найти решение, которое отображало бы волеизъявление граждан. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь правительства ФРГ Белла АНДА.



Как напоминает `Немецкая волна`, канцлер Германии стал первым и единственным среди лидеров стран Евросоюза, кто обсудил с Владимиром ПУТИНЫМ президентские выборы в Украине после того, как российский президент преждевременно поздравил с победой одного из кандидатов. В понедельник пресс-секретарь правительства в Берлине заявил, что телефонный разговор Герхарда ШРЁДЕРА с В.ПУТИНЫМ положительно повлиял на Президента России. Б.АНДА подчеркнул, что именно после этого разговора В.ПУТИН объявил, что Россия будет сотрудничать с любым демократически избранным Президентом Украины. Кроме того, главы обоих государств пришли к согласию о необходимости мирного и законного разрешения конфликта. Б.АНДА также выразил несогласие с теми, кто считает, что Запад якобы вмешивается во внутренние дела Украины. Пресс-секретарь подчеркнул, что решение кризисной ситуации является исключительно внутренним делом государства. При этом Запад, по мнению Б.АНДЫ, не вмешивается, а приобщается к дебатам.



УНИАН