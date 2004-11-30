Сегодня только Верховная Рада может удержать гражданский покой, территориальную целостность Украины – Литвин

Спикер Верховной Рады Владимир Литвин заявил это во время своего выступления на сессии. Также он сказал, что сегодня уже нет системы государственного управления, не действует право. Поэтому Верховная Рада должна взять на себя ответственность за предотвращение сепаратизма. Литвин заметил, что у нас происходит «жонглирование словами и при этом – никакой ответственности», говоря о последних решениях некоторых облсоветов.



МЦК

