Кучма не против пересчета голосов или повторного голосования в Луганской и Донецкой областях

10:52, 30 ноября 2004
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Президент Леонид Кучма инициирует пересчет голосов или переголосование второго тура выборов Президента Украины в Донецкой и Харьковской областях. Ранее с такой инициативой выступил действующий премьер-министр Виктор Янукович. Кучма высказал уверенность, что никто из сторон конфликта не откажется от пропозиции пересчитать голоса. Но кроме того, во время встречи с губернаторами в Конча – Заспе глава украинского государства говорил и о возможном проведении новых президентских выборов

Громадське радио

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