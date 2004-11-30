Кучма не против пересчета голосов или повторного голосования в Луганской и Донецкой областях

Президент Леонид Кучма инициирует пересчет голосов или переголосование второго тура выборов Президента Украины в Донецкой и Харьковской областях. Ранее с такой инициативой выступил действующий премьер-министр Виктор Янукович. Кучма высказал уверенность, что никто из сторон конфликта не откажется от пропозиции пересчитать голоса. Но кроме того, во время встречи с губернаторами в Конча – Заспе глава украинского государства говорил и о возможном проведении новых президентских выборов



Громадське радио

