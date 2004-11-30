ВСУ повторно отклонил хлопотание заинтересованного лица Януковича о перерыве заседания на 2 дня для ознакомления с документами

Верховный Суд Украины повторно отклонил хлопотание заинтересованного лица Виктора Януковича о перерыве заседания на 2 дня для ознакомления с документами, которые вчера предоставили заявители (штаб Ющенко). Тем не менее суд частично удовлетворил хлопотание. Он продолжит заседание, но предоставит копии документов, поданных вчера заявителями, заинтересованной стороне.



МЦК

