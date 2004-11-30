В Одессе появились палаточные городки в поддержку Ющенко и Януковича

Два новых палаточных городка в поддержку Ющенко и Януковича появились на карте Одессы. Около каждого из них прошли митинги в поддержку кандидатов. Около 20 активистов разных политических сил, поддерживающих Ющенко, разбили палаточный городок «Остров свободы» перед обладминистрацией. Он состоит из 12 палаток и одного шатра. Среди жителей палаточного городка – студенты одесских вузов, жители Ивано-Франковска и Тернополя. Вице-комендант городка Вадим Полищук недавно вернулся из Киева и теперь руководит одесским «Майданом Незаледности». Одесситы приносят сюда теплые вещи, одеяла, еду, а распределением и систематизацией этого добра руководит заведующая хозчастью Оксана Костбк. Тут установлена посменная охрана лагеря во избежание актов хулиганства, есть расписание дежурств по кухне. «На территории нашего лагеря категорически запрещено курить и употреблять спиртные напитки, этого требуют правила безопасности,» - рассказала завхоз палаточного городка. По ее словам, с представителями правоохранительных органов сложились дружественные отношения: «Ночью к нам приходят пить чай и греться».

Также продолжается и поддержка Виктора Януковича. Палаточный городок в его поддержку расположен на Думской площади. Он состоит из более чем 20 палаток. В самих палатках никого не оказалось, и корреспонденту агентства «Репортер» не удалось пообщаться с представителями этого лагеря. В это время жители городка Виктора Януковича находились на митинге.



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