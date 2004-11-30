США призывают Кучму не допустить раскола Украины

Соединенные Штаты Америки обратились к Леониду Кучме с призывом не допустить распада Украины в связи с политическим кризисом после выборов Президента Украины. Об этом заявил госсекретарь США Колин Пауэлл, информирует РИА «Новости». США надеются, что власти и оппозиция найдут законный выход из ситуации, а также используют юридический процесс, основанный на конституционном праве, заявил Пауэлл. На прошлой неделе госсекретарь США заявил, что Америка отказывается признавать результаты второго тура украинских выборов в связи с сообщениями о нарушениях во время голосования.



Громадське радио

