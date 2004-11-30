Верховный Суд возобновил рассмотрение жалобы штаба Ющенко на решение ЦИК об объявлении результатов выборов Президента

Сегодня утром Верховный Суд Украины возобновил прерванный вчера судебный процесс по жалобе доверенного лица кандидата в Президенты Виктора ЮЩЕНКО Николая КАТЕРИНЧУКА на решение Центральной избирательной комиссии об объявлении результатов выборов, по которым Президентом Украины стал Виктор ЯНУКОВИЧ.



Как передает корреспондент УНИАН, как и вчера, подходы к зданию Верховного Суда окружены бойцами спецподразделения `Барс`.



На сегодняшнем заседании представители заявителя, то есть В.ЮЩЕНКО, на отдельных примерах по отдельным избирательным округам и избирательным участкам, которые расположены в юго-восточных регионах Украины, привели факты фальсификации выборов. По мнению авторов жалобы, главными элементами фальсификации были списки избирателей, когда в них вносились исправления, но при этом в основных списках фамилии избирателей не вычеркивались, что дает основания утверждать, что за избирателей кто-то голосовал, кроме них самих. Другим примером фальсификации авторы жалобы считают излишне высокую явку избирателей, в частности, в Донецкой в Луганской областях. На некоторых участках явка составляла 100% и даже 127% избирателей. При этом такая слишком высокая активность избирателей зафиксирована на 400 избирательных участках Донецкой и Луганской областей. Еще одним элементом фальсификации представители В.ЮЩЕНКО считают голосование по открепительным талонам, когда в ряде случаев наблюдатели В.ЮЩЕНКО на выборах фиксировали, что один и тот же человек по 15 и более раз голосовал по открепительным талонам на разных участках.



По убеждению авторов жалобы, все это дает основания утверждать, что подобные методы незаконного голосования применялись массово, но доказать это без вмешательства в процесс проверки Центральной избирательной комиссии представители В.ЮЩЕНКО не могут.



УНИАН



