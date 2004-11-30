Всеукраинский центр защиты прав человека решительно осуждает сепаратизм и раскольническую политику глав Харьковской, Донецкой и Луганской обладминистраций Е.Кушнарева, В.Близнюка и О.Ефремова. Об этом говорится в заявлении президента Центра, бывшего кандидата на пост Президента Николая Грабаря. В заявлении решение о провозглашении собственных автономий на основе этих областей или создание Юго-Восточной Автономсмной Республики и ее вхождение в состав России названо открытым шантажом оппозиционных сил и ответом корумпированных руководителей этих регионов и подконтрольных им чиновников протестующему против фальсификаций собственному народу. «Такие действия, на наш взгляд, получают руководство из центральных органов государственной власти и происходят по чьему-то указанию из Киева», написано в заявлении. Всеукраинский центр защиты прав человека обращается к Президенту Украины Леониду Кучме «немедленно принять соответствующие меры для недопущения территориального раскола Украины и превращения ее в федеративное государство и освобождения указанных глав обладминистраций от занимаемых должностей». От Генерального прокурора Г.Васильева требуется привлечение всех виновных в сепаратизме и автономизации должностных лиц к уголовной ответственности за посягание на незаконную смену конституционного строя Украины и ведения в Украине раскольнической политики, которая может привести не только к утрате Украиной ее территориальной целостности, а и к утрате независимости. «Верховная Рада Украины должна также сказать свое весомое слово по этому поводу,» - сказано в заявлении.



Новый выбор - 2004

