Генпрокуратура не хочет привлекать к уголовной ответственности СМИ, которые разжигают сепаратизм – Шевченко

Национальный совет по вопросам телерадиовещания, по словам заместителя главы Совета Виталия Шевченка, приходит множество обращений граждан с требованиями прекратить антигосударственную деятельность телекомпании «Украина», которая проявляется в призывах к изменению конституционного строя и посягательствах на территориальную целостность Украины, сообщает пресс-служба Украинской народной партии. Но этого не хотят замечать ни Президент Украины, ни Генеральная прокуратура, которые обязаны немедленно реагировать на нарушения Конституции. И это удивляет Шевченко. По его мнению, «Генпрокуратура не реагирует на эти факты, наверное, потому, что ее руководитель Г.Васильев является ставленником донецкого политического клана». «Когда он подписывал упомянутое письмо с претензиями к телерадиокоманиям, готовились санкции (к тому же, безосновательные) относительно 5 канала и «Эры». Донецкая ТРК «Украина» устроила антиконституционный демарш позже, и это загнало Генпрокурора в глухой угол,» отмечает заместитель главы Национального совета по вопросам телерадиовещания.



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