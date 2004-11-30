Западные лидеры должны действовать решительно, иначе Украине угрожает `Новый железный занавес` - Тэтчер

`Новый железный занавес` может отделить Украину от Запада, если тот не поддержит демократию в этой стране, заявила бывший премьер-министр Великобритании Маргарет ТЭТЧЕР во вторник, передает Рейтер.



Представитель влиятельного в прошлом политика сообщил, что М.ТЭТЧЕР не могла не прокомментировать кризис на Украине, где лидер оппозиции Виктор ЮЩЕНКО обвиняет власти в фальсификации результатов президентских выборов.



`Украине угрожает новый железный занавес, - говорится в заявлении М.ТЭТЧЕР. - Запад и его лидеры должны действовать решительно, чтобы поддержать демократов. Тирания не должна победить`.



В бытность премьер-министром М.ТЭТЧЕР заслужила репутацию `железной леди` благодаря жесткости как во внутренней политике, так и в отношениях с Советским Союзом. Она покинула свой пост в 1990 году, отошла от дел из-за слабого здоровья и редко выступает с заявлениями, отмечает Рейтер.



УНИАН