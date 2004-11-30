Кирпа поддерживает решение Верховной Рады от 27 ноября

Министр транспорта Украины Георгий Кирпа и Федерация профсоюза транспортников Украины поддерживает постановление Верховной Рады от 27 ноября 2004 года о политическом кризисе в Украине, о признании недействительными результатов 2 тура голосования на президентских выборах 21 ноября, прошедших с нарушениями законодательства о выборах и не отображающих в полной мере волеизъявления граждан и выражение недоверия ЦВК. Министр и Федерация профсоюза транспортником призывают все политические силы сесть за стол переговоров и договоренностей. Транспортники также заявляют о поддержке единства и соборности Украины и готовности сделать все необходимое для сохранения мира и спокойствия. «Мы, как никто, понимаем, к каким последствиям может привести призыв в разделению Украины на Восток и Запад, блокирование транспортных магистралей… поэтому мы призываем все политические силы остановить этот процесс и сесть за стол переговоров и договоренностей», говорится в заявлении.



МЦК

