Территориальный раскол Украины возможен – Янукович

Виктор Янукович допускает возможность территориального раскола Украины и отсоединения от нее восточных и южных регионов. Это случится в том случае, если не будет найден компромисс между властью и оппозицией. Об этом Янукович заявил во время встречи с делегацией польского Сейма во главе с Юзефом Олекси, главой Сейма, информирует агентство «Украинские новости». «Если оппозиция пойдет на компромисс, то процесс раскола Украины удастся остановить. Если нет – угроза раскола будет вполне реальной,» - отметил премьер. Также Янукович обвинил оппозицию в том, что она не идет на компромисс. Польские делегаты, в свою очередь, высказали обеспокоенность Польши угрозой раскола Украины»



Громадське радио

