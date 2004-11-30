Дефицит бюджета сегодня составляет 23 млрд. гривен – Ющенко

Дефицит бюджета сегодня составляет 23 млрд. грн., что является третью бюджета, - сообщил с трибуны в Верховной Раде лидер блока «Наша Украина» Виктор Ющенко. По его словам, Правительство создает бюджетный кризис и «вопрос в только том, когда он возникнет». Поэтому Ющенко настаивает на том, чтобы правительство во главе с Виктором Януковичем ушло в отставку.



Новый выбор - 2004

