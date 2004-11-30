Власть больна гангреной, нужно отрезать больное место – Мороз

«Власть больна гангреной, и нужно отрезать больное место,» – сказал лидер социалистов Александр Мороз, выступая в Верховной Раде. Другого выхода, по его словам, нет, поскольку сегодня страна находится на грани катастрофы. Мороз высказал сожаление, что такие специалисты как Тигипко не могут себя реализовать в этих условиях, что и Правительство, и Верховная Рада стали заложниками ситуации. Мороз назвал мошенничеством призывы властей действовать в рамках закона, тогда как сама власть давно перешла рамки и Конституции, и закона.



МЦК

