Янукович считает заседание ВР расправой над ним

Премьер-министр Виктор Янукович считает заседание Верховной Рады во вторник, 30 ноября, на котором планируют рассмотреть вопрос о высказывании недоверия Кабинету Министров, что влечет за собой отставку Правительства, расправой над ним. Об этом Янукович сказал журналистам. «Все, что происходит в Верховной Раде – расправа. Я никогда не соглашусь с беззаконием, которое творится в нашей стране, в том числе в высшем правовом органе,» - сказал премьер. Он назвал то, что происходит в ВР, политической игрой, которая не имеет законных оснований. По мнению Януковича, все решения ВР после 2 тура выборов были приняты давлением массовых акций протеста. «Все решения принимаются под давлением улицы и, конечно, все они противозаконны и антиконституционны. Я не хожу на такие заседания,» - сказал он. Янукович также назвал нынешнюю ситуацию в стране угрожающей экономическим кризисом. «Кризисные явления в экономике страны будут углубляться в связи с тем, что утрачено управление,» - сказал он. Премьер подчекрнул, что Кабмин и такие ключевые министерства как Министерство экономики и Министерство финансов, не работают более недели и таким образом сейчас разрушена система государственного управления. Он также сказал, что сейчас нарушена система платежей в бюджет и практически две трети средств не поступают в казну, прекращена работа над проектом бюджета – 2005.



МЦК

