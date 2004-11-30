На площади Свободы в Харькове пройдет очередной митинг против фальсификации выборов
13:06, 30 ноября 2004Последние события
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Сегодня в 14.00 на площади Свободы в Харькове начнется очередной митинг против фальсификации выборов. На площади звучит последняя информация о ходе рассмотрения жалоб штаба Ющенко в Верховном Суде и о решениях Верховной Рады, которые, возможно, будут сегодня приняты относительно отставки правительства, а также о реакции на призывы губернаторов Восточных и Южных областей создать Юго-Восточную Автономную Республику. На митинге выступит группа «ВВ».
Виртуальное агентство новостей
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