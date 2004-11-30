На площади Свободы в Харькове пройдет очередной митинг против фальсификации выборов

Сегодня в 14.00 на площади Свободы в Харькове начнется очередной митинг против фальсификации выборов. На площади звучит последняя информация о ходе рассмотрения жалоб штаба Ющенко в Верховном Суде и о решениях Верховной Рады, которые, возможно, будут сегодня приняты относительно отставки правительства, а также о реакции на призывы губернаторов Восточных и Южных областей создать Юго-Восточную Автономную Республику. На митинге выступит группа «ВВ».



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