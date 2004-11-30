Симоненко выступает за новые выборы
13:12, 30 ноября 2004Последние события
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Выступая назаседании ВРУ во вторник лидер фракции КПУ Петр Симоненко высказал позицию коммунистов относительно урегулирования политического кризиса в Украине. Эта позиция состоит в следующем:
1.Передать всю власть парламенту.
2.Прекратить полномочия нынешнего Президента.
3.Ликвидировать институт Президентства.
4.Для снятия напряжения в обществе, воплотить «нулевой вариант» – провести новые выборы.
МЦК
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