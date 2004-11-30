Симоненко выступает за новые выборы

Выступая назаседании ВРУ во вторник лидер фракции КПУ Петр Симоненко высказал позицию коммунистов относительно урегулирования политического кризиса в Украине. Эта позиция состоит в следующем:

1.Передать всю власть парламенту.

2.Прекратить полномочия нынешнего Президента.

3.Ликвидировать институт Президентства.

4.Для снятия напряжения в обществе, воплотить «нулевой вариант» – провести новые выборы.



МЦК

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