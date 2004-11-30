Сумской горком СДПУ(о) выступил против сепаратистов и осудил действия Щербаня

Сумской горком СДПУ(о) выступил против сепаратистов и осудил действия главы обладминистрации Владимира Щербаня и главы облсовета Марка Берфмана, которые представляли Сумы на съезде депутатов всех уровней в Северодонецке. Как сообщают в пресс-службе блока «Наша Украина», партийцы также высказали недоверие мэру Сум Владимиру Омельченко и признали Виктора Ющенко новоизбранным Президентом Украины. Они инициировали созыв внеочередной конференции Сумской областной организации СДПУ(о), где был затронут вопрос об увольнении народного депутата Александра Царенко с должности главы этой организации. Горком СДПУ(о) обвиняет Царенко в прямой причастности к силовой борьбе со студенческим движением сопротивления на Сумщине.



МЦК

