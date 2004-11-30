Мэр Донецка утверждает, что область не собирается выходить из состава Украины
Донецкая область не собирается выходить из состава Украины. Об этом сообщил мэр Донецка Александр Лукьяненко. По его словам, на референдум выносится вопрос инициирования внесения изменений в Конституцию Украины в пункте государственного устройства: «Сейчас Украина является унитарным государством, ставится вопрос о федерации,»- объяснил мэр города. Лукьяненко заверил, что все действия проводятся в рамках законодательства Украины и никаких противозаконных действий не происходит. Донецкая область хочет получить статус самостоятельной республики в составе федеративной республики Украина, заявил он. «Эти действия предпринимаются только потому, что нас не слушают. Волеизъявление более чем 3 миллионов избирателей Донбасса сейчас совсем не учитывается,» - добавил Лукьяненко.
МЦК