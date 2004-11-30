Путин и Шредер договорились уважать результаты новых честных выборов в Украине

Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Герхард Шредер во время телефонного разговора сошлись на мысли, что необходимо уважать результаты новых выборов в Украине, сообщает из Берлина агентство «Рейтер» со ссылкой на заявление правительства Германии. «Канцлер и российский президент пришли к согласию относительно того, что результаты новых выборов, основанных на законодательстве Украины и свободном волеизъявлении украинских граждан, должны быть признаны,» - заявляет правительство Германии.



МЦК

