ВР отказалась принять за основу проект постановления о предотвращении антиконституционных действий и сепаратистских проявлений, угрожающих суверенитету и территориальной целостности Украины – 196 голосов

ВР отказалась принять за основу проект постановления о предотвращении антиконституционных действий и сепаратистских проявлений, угрожающих суверенитету и территориальной целостности Украины, предложенный на вчерашнем согласительном совете. За это решение проголосовали 196 народных депутатов.



МЦК



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