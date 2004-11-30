ВР отказалась принять за основу проект постановления о предотвращении антиконституционных действий и сепаратистских проявлений, угрожающих суверенитету и территориальной целостности Украины – 196 голосов
14:07, 30 ноября 2004Последние события
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ВР отказалась принять за основу проект постановления о предотвращении антиконституционных действий и сепаратистских проявлений, угрожающих суверенитету и территориальной целостности Украины, предложенный на вчерашнем согласительном совете. За это решение проголосовали 196 народных депутатов.
МЦК
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