ВР приняла за основу проект постановления о стабилизации социально-экономической и политической ситуации в Украине и предотвращении сепаратистских действий, угрожающих суверенитету и территориальной целостности Украины – 232 голоса

ВР приняла за основу проект постановления о стабилизации социально-экономической и политической ситуации в Украине и предотвращении сепаратистских действий, угрожающих суверенитету и территориальной целостности Украины, внесенный группой народных депутатов во главе с Колониари. За такое решение проголосовали 232 народных депутата



МЦК

