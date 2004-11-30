ВР приняла за основу проект постановления о стабилизации социально-экономической и политической ситуации в Украине и предотвращении сепаратистских действий, угрожающих суверенитету и территориальной целостности Украины – 232 голоса

14:13, 30 ноября 2004
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ВР приняла за основу проект постановления о стабилизации социально-экономической и политической ситуации в Украине и предотвращении сепаратистских действий, угрожающих суверенитету и территориальной целостности Украины, внесенный группой народных депутатов во главе с Колониари. За такое решение проголосовали 232 народных депутата

МЦК

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