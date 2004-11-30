Шосткинские предприятия передали на выходных продукты для палаточного городка в Столице

Продукты для палаточного городка в Киеве передали шосткинские предприятия. На выходных митингующим доставили хлебобулочную и молочную продукцию. В Столицу представители Шостки доехали беспрепятственно. На дорогах не было кордонов и их никто не задерживал. На Майдан Незалежности движение было ограничено, но машину с надписью «Палаточному городку от города Шостка» милиционеры пропустили. В Украинском доме, где расположен штаб, проблем с продуктами нет, поэтому автомобиль направили к Центральному железнодорожному Вокзалу. Там расположен штаб, где регистрируют всех прибывших в Киев на митинг.



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