Начала работу «Горячая линия» Молодежного комитета взаимопонимания

Начала свою работу «Горячая линия» Молодежного комитета взаимопонимания. Она создана для того, чтобы студенты, преследуемые из-за своих политических взглядов, могли сообщить об этом по телефону 8(044)228-24-18 или по e-mail: stud_zahyst@bigmir.net

Студенты могут получить квалифицированную юридическую помощь, гражданскую поддержку представителей разный молодежных и политических сил, а также поддержку СМИ.



Новый выбор - 2004

