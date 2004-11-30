Большинство районов Ровенской области признали Ющенко Президентом

Большинство районов Ровенской области признали Виктора Ющенко законно избранным президентом. Такое решение поддержали депутаты 11 из 15 районных советов. Не поддержали решений только заречненские депутаты. Сегодня по этому поводу состоятся внеочередные сессии в Гощанском, Володимирецком и Сарненском районах. Ющенко признали Президентом и высказали недоверие ЦВК также горсоветы Дубна, Кузнецовска, Острога и Ровно.



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