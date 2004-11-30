5 декабря референдума в Донецке не будет – глава области

Дата проведения референдума в Донецкой области о внесении изменений в Конституцию и получении областью статуса федеративной республики в составе Украины переносится. Об этом на брифинге в Донецке заявил глава Донецкой обладминистрации Анатолий Близнюк. «Местный референдум может состояться не ранее чем через месяц с дня принятия решения, но не ранее через два месяца. И это решение будет утверждено на сессии облсовета, которая состоится завтра в 10.00» - заявил губернатор.



МЦК

