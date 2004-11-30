Представитель ОБСЕ по вопросам свободы прессы гордится высокой объективностью украинских СМИ и обеспокоен насилием в некоторых регионах

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы прессы Миклош Харашти выразил обеспокоенность по поводу последних случаев насилия относительно представителей прессы в Украине, сообщения о которых приходили в его офис. «Во время послевыборных волнений в Украине я горжусь последними изменениями в направлении открытости и объективности, продемонстрированными украинскими СМИ при освещении событий. Я не видел подобного, когда приезжал в Украину с первым оценочным визитом в апреле 2004 года,» – сказал Миклош Харашти. Он также выразил беспокойство по поводу сообщений о насилии относительно прессы в ряде регионов.



МЦК

