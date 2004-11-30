ВСУ принял к рассмотрению заявление Салия о правонарушениях в Минтрансе

Представитель заявителя (штаба Ющенко - МЦК) в Верховном Суде, адвокат Николай Полуденный внес на рассмотрение Суда заявление бывшего заместителя министра транспорта Украины Ивана Салия. Салий в своем заявлении, как сообщает корреспондент МЦК, утверждает, что он возглавлял в Министерстве транспорта неофициальный предвыборный штаб кандидата Виктора Януковича. Этот штаб использовал госслужащих для ведения агитации как за Януковича, так и против Ющенко. Салий также утверждает, что действующий заместитель министра транспорта Черкашин за период предвыборной кампании провел 1200 собраний с сотрудниками транспортной отрасли в поддержку Януковича, из которых 953 – на «Укрзализныце». Салий заявил, что в случае необходимости готов приложить заявление к материалам дела.



МЦК

