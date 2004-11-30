Сторонники Ющенко подошли к стенам парламента

Сторонники Виктора Ющенко прорвали милицейский кордон около Верховной Рады. Люди подошли почти вплотную к стенам парламента, передает корреспондент Громадського радио. Милиция пытается удержать тех, кто пробует лезть через ограду. Сторонники Ющенко бьют в барабаны и скандируют лозунги. К ним вышел лидер «Нашей Украины» в окружении народных депутатов Александра Зинченко, Юлии Тимошенко, Ивана Плюща, Андрея Шкиля, Евгения Червоненко. Люди расступились и сделали живую цепь, по которой прошел Виктор Ющенко.



Громадське радио

