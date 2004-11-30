Донецкая область напишет новую Конституцию для Украины – Близнюк

В Донецкой области собираются разработать проект новой Конституции Украины. Как заявил на брифинге в Донецке глава обладминистрации Анатолий Близнюк, Конституция будет составлена на основе передового мирового опыта и предложена на рассмотрение Верховной Рады и всего народа Украины. «Мы сделаем это для объединения нации, для создания национальной идеи. Надеюсь, мы напишем лучшую Конституцию в мире,» – сказал Близнюк



МЦК

