Литвин заверяет участников акции протеста возле ВР, что парламент принимал и будет принимать решения в интересах народа (дополненная информация)

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что никакие антиконституционные решения в парламенте приняты не будут, и просит людей не штурмовать ВР.



Как передает корреспондент УНИАН, В.ЛИТВИН вышел на улицу к участникам акции протеста против фальсификации выборов, которые пикетируют парламент. Он сказал, что в Верховной Раде была и будет правда. Он подчеркнул, что 27 ноября парламент принял единственно правильное решение (о признании недействительным второго тура выборов и выражении недоверия ЦИК – УНИАН).



`Всерьез и надолго, другого не будет`, - заверил председатель ВР.



В.ЛИТВИН сказал, что решение, которое предлагалось рассмотреть сегодня, в частности относительно осуждения сепаратизма, будет рассматриваться завтра.



На это участники акции начали скандировать: `Сегодня!`. Но В.ЛИТВИН заметил, что сегодня на Согласительном совете было достигнуто понимание со всеми политическими силами относительно закрытия заседания, чтобы не было спекуляций, в частности и относительно того, что ВР приняла, а затем отменяет свои решения.



В.ЛИТВИН при этом сказал, что ВР – едва ли не единственный государственный центр, который функционирует в государстве. `Все, что зависит от ВР, от меня как от председателя ВР, будет сделано. Не будет никаких антиконституционных решений`, - отметил спикер.



Народный депутат Украины, член фракции БЮТ Юрий ЛУЦЕНКО поблагодарил Владимира ЛИТВИНА за то, что он остановил сегодня антиконституционный мятеж, котрый предусматривал отмену всех решений, которые приняла ВР в субботу, 27 ноября.



В интервью журналистам В.ЛИТВИН сообщил, что сегодня в 17.00 продолжатся консультации лидеров фракций и групп.



После этого народный депутат от `Нашей Украины` Николай ТОМЕНКО, выступая перед народом, сказал: `Мы до завтра, до 10.00, не трогаем парламент, мы даем ему последний шанс`. И призывал всех пойти на Майдан Незалежности .



Как сообщал УНИАН, сегодня в 14.00 в парламенте был объявлен перерыв до 15.00 для проведения консультаций. Это произошло после того, как депутаты приняли за основу проект постановления `О стабилизации социально-экономической и политической ситуации в Украине и предотвращении антиконституционных сепаратистских действий, которые угрожают суверенитету и территориальной целостности государства`. Среди прочего, проект постановления содержит положение о приостановлении действия пунктов постановления Верховной Рады от 27 ноября `О политическом кризисе в государстве, возникшем в связи с выборами Президента Украины`, в частности, относительно признания выборов не отвечавшим демократическим стандартам, а также о выражении недоверия Центральной избирательной комиссии. Этот проект постановления, в отличие от проекта, подготовленного рабочей группой парламента, не содержит пунктов об отставке правительства, генерального прокурора и привлечения к ответственности руководителей некоторых облгосадминистраций, которые способствовали проявлениям сепаратизма.



Принятие решения по этому постановлению вызывало недовольство во фракции `Наша Украина` и БЮТ и они потребовали объявить перерыв для проведения консультаций. На Согласительном совете было принято решение закрыть сегодняшнее заседание ВР.



УНИАН

