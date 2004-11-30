Сторонники Виктора Ющенко понемного начали отходить от стен парламента. Колонны людей, которые стояли на улице Грушевского, движутся в сторону Майдана Незалежности. Там, по информации Юрия Луценко, вскоре должен выступить Виктор Ющенко. Об этом сообщает корреспондент Громадського радио. Людей, прорвавших кордон, окружила милиция. Сейчас все входы и выходы парламента заблокированы. Под дверями Верховной Рады стоят депутаты Рафат Чубаров и Юрий Павленко. Они не могут попасть в парламент. В то же время их парламента не могут выйти некоторые журналисты. Владимир Литвин, который уже вышел из Рады, заявил, что завтра будет утверждено важное для Украины решение. Также спикер заявил, что постановление ВР – о признании недействительными результатов 2 тура выборов Президента Украины и выражение недоверия ЦИК – отменено не будет.



Громадське радио

