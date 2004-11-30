Асадчев не исключает, что сепаратистские заявления, звучавшие в последние дни, являются «политическим благословением для неплательницов налогов»

«Я не исключаю, что сепаратистские заявления могут быть связаны с тем, что во времена правительства Януковича многим предприятиям разрешили не платить налоги в госбюджет, а теперь эти неплатежи хотят благословить соответствующим политическим решением,» – заявил в интервью журналистам народный депутат Украины, заместитель главы бюджетного комитета ВР Валерий Асадчев, сообщает пресс-служба УНП. Он подчеркнул, что «неуплата налогов некоторыми «особо приближенными» предприятиями, а также длительное «выкручивание рук» правительством относительно других, чтобы получить налоговую предоплату, привело государство в тяжелую экономическую ситуацию».

По словам Асадчева, «в общем фонде государственного бюджета сейчас приблизительно 43 миллиарда гривен, что означает, что за последний месяц правительству придется дособирать еще почти 8 миллиардов гривен, что маловероятно. Депутат подчеркнул, что причиной этого, несмотря на заявления Азарова, является не столько политический кризис, сколько старания правительства любой ценой доказать успехи премьера Януковича.



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