Студенты заблокировали вход в Генеральное консульство России во Львове

Около 60 студентов Львовского национального университета блокировали сегодня вход в Генеральное консульство Российской Федерации. Как объяснил один из пикетчиков, доцент медицинского университета Богдан Винниченко, таким образом они протестуют против вмешательства России во внутренние дела Украины.

По словам Богдана Винниченко, пикетчики хотели встретиться с представителем консульства и передать ему письмо удалось лишь тогда, кода пикетчики заблокировали въезд на территорию консульства какому-то автомобилю диппредставительства и лицо, пребывавшее в нем, согласилось передать это письмо. «Мы будем блокировать вход до тех пор, пока кто-то из представителей консульства не выйдет к нам,» - сказал Б.Винниченко. В то же время пикетчики требуют запретить въезд в Украину Мэру Москвы Юрию Лужкову, который постоянно провоцирует сепаратистские настроения среди части населения северной части Украины.



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