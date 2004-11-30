Санкций Совета Европы можно избежать, урегулировав политический кризис - председатель делегации ВР Украины в ПАСЕ

Применения против Украины санкций со стороны Совета Европы можно избежать лишь путем урегулирования политического кризиса, который возник сейчас в Украине.



Такое мнение выразил председатель парламентской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы Борис ОЛИЙНЫК, как передает УНИАН.



`Никто не заинтересован в санкциях`, - сказал он.



`Они боятся больше, чем мы, вибрации у нас, потому что мы занимаем очень серьезное геополитическое положение и тектонические разломы если пойдут у нас, они пройдут через всю Европу`, - добавил Б.ОЛИЙНЫК.



В то же время он отметил, что сейчас оценка украинских выборов, выраженная со стороны европейских наблюдателей, в том числе наблюдателей от ПАСЕ `достаточно неприятная` и может отразиться на принятии европейскими депутатами решения относительно ситуации в Украине.



Как сообщал УНИАН, следующая сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы запланирована на конец января 2005 года.



На последней, октябрьской сессии, ряд депутатов заявляли о намерении поднять вопрос о применении против Украины санкций в случае проведения недемократических выборов.



Содокладчик ПАСЕ по Украине Ханне СЕВЕРИНСЕН отмечала, что такими санкциями могут быть либо лишения украинской парламентской делегации права голоса в Ассамблее, либо приостановка членства Украины в Совете Европы.



Наблюдатели ОБСЕ после второго тура президентских выборов заявили, что они не отвечали демократическим стандартам, а также призвали власть провести расследование обстоятельств резкого роста явки избирателей в Донецкой области.



Источник: УНИАН