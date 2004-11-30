Министр образования и науки Кремень предостерегает руководителей учебных заведений от поддержки сепаратизма

Министр образования и науки Украины Василий КРЕМЕНЬ предостерегает руководителей учебных заведений от поддержки сепаратизма, о чем говорится в обращении к педагогам, научным работникам и студентам Украины, как передает УНИАН.





`В последние дни усилиями руководителей отдельных областей и городов искусственно и преступно навязываются сепаратистские настроения среди граждан Украины. Не говоря уже об их антиконституционном характере, следует отметить, что подобные действия, в случае их продолжения, ввергнут страну в бездну жестокого, многолетнего конфликта и многочисленных человеческих жертв`, сказано в письме.



По убеждению В.КРЕМЕНЯ, `в этот критический для утверждения украинской государственности момент национальная интеллигенция, студенчество должно сказать свое весомое и авторитетное слово`.



`Исторический опыт напоминает нам, что атаманство и межрегиональная `руина` рано или поздно заканчивалось для Украины `пропащим временем` безгосударственности, культурного упадка и потери национального облика. Последние события в мире убедительно доказывают, что сепаратизм открывает дорогу хаосу, насилию и терроризму`, отметил В.КРЕМЕНЬ.



Призывая к единству и гражданскому пониманию, министр образования и науки отмечает, что `хотел бы предостеречь новоявленных проповедников автономизма и сепаратизма, что будущие школьники осудят их имена в учебниках истории`.



Также В.КРЕМЕНЬ обратился к руководителям всех учебных заведений `с предостережением, что любая поддержка сепаратизма несовместима с руководством просветительскими учреждениями` и призывал их `поднять свой голос в защиту единства, территориальной целостности и неприкосновенности государственных границ Украины`.



Источник: УНИАН



