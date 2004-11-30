Билоконь заверил посла Британии, что `украинская милиция была и будет оставаться народной`

Сегодня в МВД Украины по просьбе Чрезвычайного и Полномочного Посла Великобритании Роберта БРИНКЛИ состоялась его встреча с министром внутренних дел Украины Николаем БИЛОКОНЕМ.



Как сообщает УНИАН, руководитель правоохранительного ведомства выразил благодарность британским коллегам за взаимодействие в правоохранительной сфере как по каналам Интерпола, так и через офицера связи, в частности в сфере борьбы с транснациональной преступностью, сотрудничество в области подготовки и повышения квалификации работников органов внутренних дел Украины.



Вместе с тем, по словам министра внутренних дел, проведение этой встречи связано, прежде всего, с обеспокоенностью дипломатического корпуса внутренней ситуацией, сложившейся в нашем государстве после проведения второго тура выборов Президента Украины.



Анализируя сложившуюся в последнее время в государстве ситуацию, Н.БИЛОКОНЬ отметил, что в это непростое время, когда политическое противостояние в Украине вывело на улицы миллионы граждан для защиты собственного волеизъявления, руководство министерства неоднократно обращалось к гражданам с призывами воздержаться от совершения противоправных действий, придерживаться требований действующего законодательства Украины.



Для обеспечения общественного спокойствия практически весь личный состав органов внутренних дел Украины круглосуточно несет службу на улицах в усиленном режиме, практически без отдыха, сообщил он.



Сложность ситуации заключается в том, что эта дополнительная нагрузка не всегда дает возможность своевременно реагировать на все без исключения заявления и обращения граждан о совершенных преступлениях и правонарушениях, и несмотря на это, работа правоохранительного ведомства организована так, чтобы каждый гражданин имел возможность получить от милиции необходимую помощь и защиту, сказал Н.БИЛОКОНЬ.



По его словам, на сегодняшний день политическое противостояние и митинговые страсти, к счастью, не привели к столкновениям, серьезным эксцессам. И это благодаря не только четкой и согласованной работе украинской милиции, но и толерантному и взвешенному поведению большинства участников акций, сказал министр. (УНИАН: 29 ноября около 13.00 было совершено нападение группы бандитов, вооруженных молотками и другим холодным оружием на сторонников В.ЮЩЕНКО в Луганске. К колонне сторонников В.ЮЩЕНКО численностью около 70 человек подошла колонна сторонников премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА численностью около 300 человек. Когда колонны сближались, внезапно из толпы выделились около 30 вооруженных людей в черных кожных куртках и окружили колонну сторонников В.ЮЩЕНКО, в которой также находились журналисты, освещавшие событие. Бандиты начали бить людей, забирая мобильные телефоны, видеокамеры и другую фиксирующую аппаратуру. Из колонны выпускали только пострадавших, у которых бандиты отняли все средства связи. В результате нападения также пострадали журналисты газеты `Луганчане` и информагентства `Украинские новости`, независимый консультант координатора проектов ОБСЕ в Луганской области и волонтер общества Джона Говарда (Канада).)



Вместе с тем, отметил Н.БИЛОКОНЬ, в Киеве и других городах уже имели место факты незаконного захвата и блокирования помещений государственных учреждений, перекрытия транспортных коммуникаций. К сожалению, со стороны отдельных политических сил имеют место призывы к совершению психологического давления на работников милиции, попытки втянуть их в политическое противостояние на своей стороне, сказал министр.



По его словам, Министерство внутренних дел Украины неоднократно разъясняло гражданам, что в соответствии с Законом Украины „О милиции` работники органов внутренних дел не имеют права на участие в забастовках, пикетах и других массово-политических мероприятиях.



`Мы отмечаем, - отметил Н.БИЛОКОНЬ, - что дело милиции - не митинговать, а обеспечивать общественный порядок и противодействовать правонарушениям, в том числе во время политических митингов, других массовых мероприятий. Что же касается участия отдельных работников милиции в таких акциях, то она противоречит действующему законодательству и должна надлежащим образом оцениваться как с точки зрения Закона, так и морали`.



В заключение своего выступления Н.БИЛОКОНЬ заверил Р.БРИНКЛИ, что украинская милиция была и будет оставаться народной. По его словам, она всегда будет вместе с законопослушными гражданами, и в соответствии с нормами Закона будет делать все возможное, чтобы обеспечить общественный порядок в государстве, защитить покой и безопасность граждан.



Также министр обратил внимание Р.БИРКЛИ на то, что несмотря на сложность ситуации, МВД Украины на надлежащем уровне будет обеспечена безопасность иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений в Украине.



В свою очередь, Р.БРИНКЛИ очень одобрительно высказался о высоком профессионализме работников украинской милиции в сфере борьбы с преступностью и обеспечении общественной безопасности, в частности во время последних событий в столице государства. Также он отметил, что в целом сотрудничество британских правоохранителей с украинскими коллегами продолжается более 10 лет. А относительно перспектив их развития, то участники встречи выразили уверенность, что отношения между Министерством внутренних дел Украины и английской полицией и в дальнейшем будут укрепляться.



Источник: УНИАН



