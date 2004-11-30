Все чаще в Крыму звучат призывы закрыть ТРК `Черноморская`.

Журналистов обвиняют в необъективности. Руководство канала заявляет, что ТРК предоставляет эфир всем сторонам политическогоо конфликта и соблюдает принципы объективного отображения всех общественно значимых событий.

На депутатском форуме в прошлую субботу представители власти стали поговариватьь о необходимости закрыть канал, который будто бы предоставляет трибуну людям, призывающим к свержению государственного строя.

Напоминаем, выступление Юлии Тимошенко транслировалось в прямом эфире `5 канала`, и его ретранслировала `Черноморская` на основании контракта. По словам юриста Комитета мониторинга свободы прессы в Крыму Арсена Османова, это был прямой эфир, выступала нардеп и согласно закону телекомпания не несет ответственности за то, о чем идет речь в прямом эфире.

В Ассоциации независимых журналистов Крыма отмечают, что закрытие СМИ никогда не к чему хорошему не приводило, и любые попытки это делать нарушают конституционное право людей на получение информации.

Руководство ТРК `Черноморская` заявляет: высказывания о закрытии `Черноморки` – ничто иное, как попытка всю вину в сложившейся информации переложить на СМИ.



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