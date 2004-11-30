Член ЦИК Донченко согласен на любое решение Верховного Суда

Член Центральной избирательной комиссии и представитель ЦИК в Верховном Суде Юрий Донченко в интервью корреспонденту МЦК заявил, что поддерживает дружеские отношения с свидетелями (члены комиссии, которые не подписали итоговый протокол о результатах выборов 21 ноября - МЦК). По его словам, он подписал протокол, поскольку не видел в нем ничего противоправного. Он акцентировал, если другие члены увидели в протоколе нечто иное, то это их право. Одновременно Донченко отметил, что согласится с любым решением, которое примет суд. Впрочем, он не берется прогнозировать, когда именно это случится. Донченко также сказал, что не чувствует предубеждения со стороны ВСУ в отношении ЦИК и считает, что Верховный Суд работает правомерно.



МЦК





