`Наша Украина` вышла из переговорного процеса и возобновляет блокирование правительства - Зинченко

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины, руководитель избирательной кампании Виктора ЮЩЕНКО Александр ЗИНЧЕНКО заявил, что `Наша Украина` вышла из переговорного процесса и возобновляет блокирование правительства, о чем он сообщил журналистам.



А.ЗИНЧЕНКО подчеркнул, что власть с помощью переговорного процесса пыталась `убаюкать наших сторонников`. Он отметил, что `мы не используем людей как средство давления`, но в то же время они не дадут власти использовать людей `как молчаливую массу`, которая выполняет условия, поступающие от властных структур.



Кроме того, А.ЗИНЧЕНКО заявил, что сегодня ночью на депутатов из провластных фракций оказывалось безумное давление и поэтому недаром `заговорили о взятках`.



Как сообщал УНИАН, сегодня депутаты 231 голосом приняли за основу проект постановления `О стабилизации социально-экономической и политической ситуации в Украине и предотвращении антиконституционных сепаратистских действий, которые угрожают суверенитету и территориальной целостности государства`. Среди прочего, проект постановления содержит положение о приостановлении действия пунктов постановления Верховной Рады от 27 ноября `О политическом кризисе в государстве, возникшем в связи с выборами Президента Украины`, в частности, относительно признания выборов не отвечавшим демократическим стандартам, а также о выражении недоверия Центральной избирательной комиссии. Этот проект постановления, в отличие от проекта, подготовленного рабочей группой парламента, не содержит пунктов об отставке правительства, генерального прокурора и привлечения к ответственности руководителей некоторых облгосадминистраций, которые способствовали проявлениям сепаратизма.



Принятие решения по этому постановлению вызывало недовольство во фракции `Наша Украина` и БЮТ и они потребовали объявить перерыв для проведения консультаций.



Источник: УНИАН