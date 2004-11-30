Прокуратура Тернопольщины будет защищиать интересы народа

К жителям Тернопольщины с заявлением обратились работники областной прокуратуры. В своем обращении они уверяют, что ни при каких обстоятельствах не будут выполнять незаконных приказов и будут отстаивать защиту конституционных прав граждан Украины. Обнародовано заявление работников прокуратуры Тернопольской области: `Принимая во внимание политическую ситуацию, сложившуюся в Украине, и на Тернопольщине в частности, мы, работники прокуратуры Тернопольской области, считаем своим долгом заявить, что полностью разделяем желание строить демократическое и справедливое общество, уверяем, что ниодного незаконного приказа и указания, от кого бы они не исходили, мы не будем выполнять. Прокуратура области защищала и будет защищать суверенные права народа Украины, которые гарантированы конституцией Украины`.



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