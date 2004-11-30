21-28 ноября бригады `Скорой помощи` оказали медицинскую помощь почти 500 больным - участникам мирной акции в Киеве

С 21 до 28 ноября с.г. бригады `скорой помощи` оказали медицинскую помощь почти 500 больным – участникам мирной акции в Киеве, как сообщает УНИАН.



В соответствии с полученной информацией, из указанного количества граждан, получивших медицинскую помощь, 164 человека были госпитализированы в лечебные учреждения. В основном, госпитализация связана с острыми респираторными заболеваниями, переохлаждениями, бронхитами и пневмонией. Все, кто находится в больницах города, обеспечены питанием и стационарной медицинской помощью независимо от места проживания, возраста и пола.



В соответствии с данными ГУ здравоохранения, на 11-ти организованных управлением медицинских пунктах в местах постоянного проведения массовых мероприятий ежесуточно оказывается помощь приблизительно 800 лицам.



По информации управления, на сегодняшний день на ул. Крещатик и прилегающей территории дежурят 15 бригад `скорой` медпомощи. Для обеспечения оперативного управления организацией предоставления медицинской помощи участникам мирной акции в ГУЗ и МЗ организовано круглосуточное дежурство руководства управления.



Источник: УНИАН