Представитель ОБСЕ по вопросам свободы слова обеспокоен фактами притеснения СМИ в Украине

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы слова Миклош ХАРАШТИ выражает глубокую обеспокоенность последними случаями относительно притеснений СМИ в Украине, сообщения о которых поступают в его офис. Сообщение об этом содержится на официальном сайте ОБСЕ, как сообщает УНИАН.



`Я обеспокоен серьезными притеснениями медиа в некоторых регионах`, - отмечает представитель ОБСЕ.



В частности, М.ХАРАШТИ выражает обеспокоенность прекращением трансляции `5-го канала` в Ужгороде, Донецкой, Луганской и Харьковской областях, что привело к сокращению аудитории канала на 15-20%.



Он также обеспокоен сообщением телекомпании `Эра` о прекращении властями Луганской и Донецкой областей трансляции передач этого канала и случаями давления на операторов кабельного вещания с требованием исключения этих каналов из сети вещания.



`Офис также информирован, что в воскресенье, 28 ноября, тираж газеты `Твій вибір` в размере 35 тыс. экземпляров был конфискован милицией на въезде в Луганск`, - отмечается в сообщении.



Представитель ОБСЕ также обеспокоен фактами нападения на журналистов ARD, Reuters, Укринформа и газеты `Салон Дона и Баса` в Донецке, и избиением журналистов `Украинских новостей` и газеты `Луганчане` в Луганске.

`Обязательно нужно, чтобы местные власти в этих регионах прекратили притеснения СМИ, обеспечили им надлежащую защиту и предоставили возможность жителям регионов иметь доступ ко всем мнениям, даже, если они не совпадают с точкой зрения большинства жителей региона`, - отмечает М.ХАРАШТИ.



Источник: УНИАН