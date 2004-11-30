Студенты блокировали вход в Генеральное консульство России во Львове

Около 60 студентов Львовского национального медицинского университета блокировали сегодня вход в Генеральное консульство Российской Федерации.

Согласно комментарию одного из пикетирующих, доцента медицинского университета Богдана Винниченко, таким образом они протестуют против вмешательства России во внутренние дела Украины.

Богдан Винниченко сказал также, что пикетирующие хотели встретиться с представителем консульства и передать ему письмо к Президенту России, в котором содержится требование не вмешиваться во внутреннюю политику Украины. Однако передать это письмо им удалось только после того, как пикетирующие заблокировали въезд на территорию консультсва. Человек из одного из автомобилей, въезжавших на территорию консульства, взял письмо пикетирующих.

`Мы будем блокировать вход до тех пор, пока кто-то из представителей консульства не выйдет к нам`, -- сказал Б.Винниченко.

В то же время пикетирующие требуют запретить въезд на территорию Украины мэру Москвы Ю. Лужкову, который постоянно провоцирует сепаратистские идеи в ряде регионов Украины.



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