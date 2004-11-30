Президент Литвы тоже прилетает в Киев

Завтра, 1 декабря, в Киев прилетает Президент Литвы Валдас АДАМКУС, о чем сообщил глава пресс-службы Администрации Президента Литвы Мариус ЛУКОШЮНАС, как передает УНИАН.



По его словам, пока еще план пребывания В.АДАМКУСА в Украине - в стадии разработки.



Как сообщал УНИАН, В.АДАМКУС находился в Украине 26 ноября. Он встречался с Президентом Украины Леонидом КУЧМОЙ, принимал участие в многосторонних переговорах по урегулированию ситуации в Украине с участием украинского Президента Л.КУЧМЫ, Верховного представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности п Хавьера СОЛАНЫ, Президента Польши Александра КВАСНЕВСКОГО, председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА, Виктора ЮЩЕНКО и Виктора ЯНУКОВИЧА.



Сегодня вечером в Украину прилетает Х.СОЛАНА, завтра – А.КВАСНЕВСКИЙ.



Источник: УНИАН