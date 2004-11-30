Вчера, сегодня и в следующие дни с 13:00 до 18:00 в киевском книжном магазине `Наукова думка` будет проходить акция `Свободное общение с украинскими писателями`, которая началась в прошлую субботу, сообщает КуПол.

Писатели призывают приходить в книжные магазины независимо от того, на каком языке Вы разговариваете и за кого Вы голосовали. Писатели также призывают своих коллег в других городах Украины ввести традицию держурства писателей для свободного обмена мыслями со всеми гражданами Украины. По мнению иннициаторов такого общения, слово -- сильнее кулака и живет дольше, чем физическая сила.



КуПол