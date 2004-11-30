Квасневский снова едет в Киев

1 декабря в Киев прибывает Президент Польши Александр Квасневский. Он прибудет завтра в первой половине дня, сообщает УНИАН, ссылаясь на достоверный источник в дипломатических кругах.



Согласно информации, планируется, что Президент Польши встретится отдельно с Президентом Украины Л. Кучмой, В. Ющенко, Верховным представителем ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Хавьером Соланой и Главой ВРУ Владимиром Литвином.

По сообщению пресс-секретаря В. Ющенко Ирины Геращенко, сам лидер НУ планирует встретиться с президентом Польши и Х. Соланой в среду в Киеве.

В то же время она отметила `Я не готова ответить, в каком формате будет проходить многосторонняя встреча`.

Напомним, что 26 ноября в Киеве состоялись переговоры власти и оппозиции А. Квасневского, Х. Соланы, В. Адамкуса, Я. Кубиша и Б. Грызлова. Участники встречи договорились о начале переговоров между сторонами и неприменении силы.



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