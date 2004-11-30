Стецькив призвал митингующих на Майдане к полной мобилизации и идти к парламенту

18:15, 30 ноября 2004
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Народный депутат Украины Тарас СТЕЦЬКИВ призвал митингующих на Майдане Незалежности в Киеве, чтобы в как можно большем составе прийти к Верховной Раде Украины, когда начнется ее внеочередное заседание и призвал всех собравшихся звонить по телефону всем коллегам, друзьям или родственникам и призывать их прийти к ВР, как передает УНИАН.


Как отметил Т.СТЕЦЬКИВ, если депутаты не примут необходимые решения - народ поступит с ними, как с вредителями.

Народный депутат Владимир ФИЛЕНКО отметил, что уже сейчас участники митинга могут идти к ВР, если они хотят немного согреться. Он не исключил, что нужно будет стоять под парламентом до принятия им решения и, возможно, там нужно будет стоять в две смены.

В.ФИЛЕНКО призвал участников митинга за то время, что осталось до заседания ВР, как можно теплее одеться.

Как известно, фракции `Наша Украина` и БЮТ требуют сегодня в 21.00 созвать внеочередное заседание парламента.


Источник: УНИАН

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